Szovjet tábornok a fronton - különleges videót mutogatnak az oroszok

Alekszandr Lapin vezérezredes energikus mozdulatokkal, parancsokat kiabálva küld rohamra pár gyalogost. A képek az moszkvai védelmi minisztérium szerint Belgorod közelében készültek és azt örökítették meg, ahogy a négy csillagos tábornok az Oroszország területére betört ukrán diverzánsok ellen vezeti harcba a katonákat.

A tábornokot korábban többször is bírálták, amiért nem nagyon mutatkozik a frontvonal közelében. A videó nyilván azt hivatott igazolni, hogy ha kell, Lapin vezérezredes személyesen veszi kézbe a dolgok irányítását.

The Russian Ministry of Defense has released Footage that is reported to show Colonel-General Aleksandr Lapin leading the Advance by Russian Military and Security Forces with Light-Armor Support from at least 4 BMP-1/2s on the Grayvoron Border Checkpoint earlier today. pic.twitter.com/IGkkX5h3iG — OSINTdefender (@sentdefender) May 23, 2023