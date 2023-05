Szijjártó Péter: újabb hárommilliárd eurónyi kínai beruházás érkezik Magyarországra

A tárcavezető a kínai kollégájával, Csin Kanggal folytatott egyeztetését követően a két ország közötti stratégiai partnerségről beszélt, amelynek jelentőségét szavai szerint az utóbbi években a koronavírus-járvány elleni küzdelem, a gazdasági válság és a háborús helyzet is megerősítette. Magyarországot különösen súlyos kihívások érik a szomszédságban zajló fegyveres konfliktus miatt, ezért hazánk a béke pártján áll, azt szeretné, hogy minél előbb véget érjenek a harcok. Mint fogalmazott, Magyarország és Kína számíthat egymásra a béketábor hangjának erősítésében.

Szijjártó Péter leszögezte: "nagyra becsüljük Kína erőfeszítéseit, amelyeket a béke érdekében tett az elmúlt időszakban, nagyra becsüljük azt a béketervet, amelyet Kína letett az asztalra".

A külügyminiszter tárgyalt a kínai kereskedelmi miniszterrel is. A Vang Ven-taóval folytatott találkozóját követően arról számolt be, hogy öt kínai nagyvállalat vezetőjével is találkozott a nap folyamán, amely társaságok közül négy az elektromos autóiparhoz kapcsolódóan fog beruházást végrehajtani Magyarországon, így kiszolgálva a szintén jelen lévő német autógyártókat.

"A következő időszakban újabb hárommilliárd eurónyi kínai autóipari beruházás jön Magyarországra"

- mondta, hozzátéve, hogy ezek nagyban hozzájárulnak a gazdasági növekedés fenntartásához.

Aláhúzta: ezek a beruházások mind az európai autóipar megújítása érdekében, a német vállalatoktól kapott megrendelések miatt érkeznek a kontinensre. "Nagyra becsüljük azt, hogy a kínai vállalatok első számú közép-európai beruházási célpontjává vált Magyarország. 2022 végére Magyarországon már több kínai beruházás volt, mint bárhol máshol a közép-európai országokban" - közölte.

"Mi ezt a folyamatot folyamatosan szeretnénk fenntartani, (...) ezért továbbra is ösztönözzük a kínai beruházásokat", amelyekhez mindig a maximális támogatást adjuk - fogalmazott. Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy az ukrajnai háború egyik legsúlyosabb negatív következménye, hogy a világ ismét megindult a blokkosodás irányába, ami a magyar érdekekkel teljesen ellentétes.

Leszögezte, hogy az Európai Unió és Kína együttműködését a kölcsönös tiszteletre és előnyökre kellene alapozni. "Nem értünk egyet azzal, hogy Kínát kockázatként vagy fenyegetésként kellene kezelni. Azt gondoljuk, hogy a Kínával való együttműködés hatalmas lehetőségeket tartogat a partnerek számára" - jelentette ki.

"Ezért mi folyamatosan fejleszteni szeretnénk az Európai Unió és Kína együttműködését,

amibe nyilván nem fér az bele, hogy az EU például kínai vállalatokat helyezzen szankciós listára vagy exportkorlátozási szigorításoknak vessen alá kínai vállalatokat" - figyelmeztetett.

A miniszter emlékeztetett, hogy tavaly a kínai bruttó hazai termék (GDP) rekordot döntött, meghaladta az EU gazdasági teljesítményét, miközben az országban egyetlen év alatt 12 millió új városi munkahely jött létre. "Ezek mind abba az irányba mutatnak, hogy a Kínával való együttműködésből Európa csak profitálni tudna, épp ezért mi egy erős, kölcsönös tiszteletre alapuló együttműködést szorgalmazunk" - emelte ki.

(A nyitóképen: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert fogadja Csin Kang kínai államtanácsos, külügyminiszter Pekingben 2023. 05. 15-én.)

Nyitókép: MTI/KKM