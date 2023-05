Horror egy japán tó partján: horgászcsizma lógott ki a medve szájából

Medvetámadásnak eshetett áldozatul Japánban egy horgász – közölte a helyi rendőrség, miután egy emberi fejet találtak egy tóban.

A hatóságok szerint az 54 éves Nisikava Tosihiro egyedül horgászott a Sumarinai-tó partján vasárnap a reggeli órákban, miután egy csónakkal kivitték. A hajótársaság egyik alkalmazottja a térségben később egy medvét látott, amelynek szájában horgászcsizma volt. Az alkalmazott megpróbálta telefonon elérni Nisikava Tosihirót, de nem sikerült neki.

A helyi hatóságok medvevadászatot hirdettek, és ki is lőttek egy állatot hétfő délután. A kutatóakció során egy emberi fejet is találtak. A rendőrség most vizsgálja, hogy a fej a horgászé-e.

A Hokkaido északi részén található tó számos horgászt vonz, akik a Japánban ritkának számító szahalini tajmen nevű lazacfélét, illetve pisztrángot akarnak fogni.

Nyitókép: Pixabay