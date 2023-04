"Nem a dugóért jönnek a turisták" - turizmuskorlát jön Észak-Olaszországban

Új szálláshelyeket sem lehet nyitni Bolzano autonóm megyében: a Dél-Tirolként is ismert területen csak akkor nyithat meg bármilyen új hotel, motel vagy egyéb szállás, ha egy másik bezár - írja a CNN.

Az Ausztriával határos terület a Dolomitok kapujaként is ismert, a turisták a megkapó tájak mellett azért is érkeznek ide, hogy a szomszédos Tirol hangulatát is élvezhessék, mivel a helyi lakosság kétnyelvű, épp annyira olasz, mint amennyire szereti a jó osztrák sört és a tésztaételeket. Bolzano mindemellett Ötziről, az ősemberről is ismert, aki 5200 éve huny el itt, maradványait pedig a helyi múzeum őrzi.

A régió ugyanakkor egyszerűen túltelítődött Arnold Schuler, a tartomány turisztikai felelőse szerint. Nincs elég erőforrásuk az ilyen mértékű tömegturizmus fenntartására, a forgalmi viszonyok sem felelnek meg ekkora tömegeknek, és a helyiek békéjét is veszélyezteti a turistaáradat, ezért maximalizálják a látogatók számát.

"A turisták a természet szépségéért jönnek ide, nem azért, hogy a dugóban álljanak" - fogalmaz Schuler.

Tavaly 34 millió vendégéjszakája volt Bolzano tartománynak, ezért döntöttek a szigor bevezetése mellett, amikor 2022 szeptemberében új szabályozásokat léptettek életbe.

"Az idegenforgalmi ágazat nagyon fontos számunkra a munkahelyek és a gazdaság szempontjából is, de elértük a határt,

ezért hoztuk meg ezeket az intézkedéseket, hogy garantáljuk az emberáradat jobb kezelését és a turisták elszállásolását" - fogalmazott. Még új AirBnb-szállást sem lehet most nyitni a régióban jelenleg anélkül, hogy egy korábbi ne fejezné be működését.

2019-ben hivatalosan kevesebb mint 230 ezer ággyal várta a régió vendégeit: az év első felében minden szálláshelynek nyilatkoznia kell a valós számokról, mivel korábban a kanapéágyakat például nem számolták bele azokba. A valós, végső szám lesz az a limit, amit nem lehet a jövőben meghaladni: minden egyes szálláshelynek maximális kapacitása lesz, ahogy minden egyes helyi közösségnek is.

A 40 vendégnél kevesebb személy elszállásolásával foglalkozó kisvállalkozások közt 7000 helyet osztanak még el, illetve további 1000 hely vár olyanokra, akik szállásaikat a turizmus által kevéssé érintett területeken nyitnák meg.

Azok számát is kontrollálni fogják, akik csak egy napra érkeznének: a Braies-tó parkolója főszezonban előzetes foglalással vehető már csak igénybe, ami újszerű megoldás, de garantálja a tömeg elkerülését és azt, hogy aki regisztrált, tényleg el is jut oda, ahova szeretne. Az Alpe de Siusi dolomitfennsíkja napközben le van zárva az autóforgalom előtt, így aki fel akar jutni, tömegközlekedéssel kell menjen, Schuler szerint pedig a jövőben kilátópontokon is regisztrációs rendszert vezetnek majd be.

A helyiek számára a lakhatást is megnehezítette a tömegturizmus: sokszor nehéz volt otthont találni, mivel minden lehetséges helyen szállásokat alakítottak ki. A tartományt mindössze 532 ezer ember lakja, egy turistára két helyi jut, de ez is csak azért, mert egyes kieső területeket egyáltalán nem látogatnak a kirándulók. Az elmúlt 5 évben 400 százalékkal nőtt meg az AirBnb-lakások száma.

"Mindig is azt mondtuk, hogy olyan régió akarunk lenni a turisták számára, ahol a helyiek is jól élnek"

- mondja Schuler. A változtatás eredményeképp nem lesz már olyan könnyű szálláshoz jutni Bolzano tartományban, viszont a minőség véleménye szerint garantált lesz azok esetében, akik sikeres foglalást tesznek.

