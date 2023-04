Varga Judit: lezártuk az igazságügyi tárgyalásokat Brüsszelben

A politikai kérdések tisztázása után hétfőn lezárultak az igazságügyi vállalásokkal kapcsolatos technikai tárgyalások az Európai Bizottsággal, ezt maga Didier Reynders jogérvényesülésért felelős uniós biztos is megerősítette, már csak az uniós biztosok kollégiumának jóváhagyása van hátra – jelentette ki Varga Judit Brüsszelben.

Az igazságügyi miniszter szerint a hétfői tárgyalások nagyon fontos mérföldkövet tettek le az EU és Magyarország közötti bizalomépítésben. "Magyarország, a múlt év decemberi megállapodással összhangban az év eleje óta az igazságügyi csomagot tekintette a legfőbb prioritásnak a kohéziós forrásokhoz és a helyreállítási alapokhoz való hozzájutás érdekében.

Most nagyon fontos állomáshoz érkeztünk a jogi szakemberek, a bírói egyesületeknek, érdekvédelmi szervezeteknek több hónapos együttműködésének, munkájának köszönhetően"

- hangsúlyozta.

Felhívta a figyelmet, hogy a tárgyalási folyamatokat az is végigkísérte, hogy különböző baloldali, európai és magyar sajtóorgánumok álhíreket terjesztettek. "Amikor azt látták, hogy szépen haladnak a tárgyalások, elkezdtek hangulatot kelteni. A ceruzát és a szálakat magyar balkéz mozgatja Brüsszelben, Gyurcsány Ferenc nemrégiben őszintén és lelkesen be is vallotta egy interjúban, hogy rengetegen dolgoznak azon, hogy a bizottság újabb és újabb akadályokat gördítsen a megállapodás teljesítése elé" - fogalmazott. Hozzátette: a baloldali ellenfelek akárhogyan is próbálkoznak, a magyar kormány mindig is a magyar emberek érdekében fog dolgozni.

Varga Judit azt is elmondta, hogy az igazságügyi csomaggal kapcsolatban már nem számít újabb feltételekre az Európai Bizottságtól, de hozzátette, hogy a testület politikai nyomás alatt áll. Véleménye szerint, az

"Európai Bizottság bátorságán és szakmaiságán múlik, hogy mennyire képes ellenállni az Európai Parlament abszolút politikai nyomásának, amely teljesen híján van a szakmaiságnak, csupán színtiszta politikai zsarolás és erőjátszma."

Az igazságügyi miniszter a gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban elmondta: Olaszország egyike volt azon országoknak, amely nem csatlakozott a jogszabály miatt indított uniós bírósági eljáráshoz.

"Ez is bizonyítja, hogy vannak országok, amelyek képesek a törvényt értelmezni, és nem esnek áldozatául a nemzetközi genderlobbinak, hiszen egyértelmű, hogy maguk az uniós szerződések rögzítik azt, hogy a gyermekek nevelése, a szülők joga, a köznevelés, és közoktatás, pedig tagállami kompetencia" - emlékeztetett.

Mint mondta, a bizottság "erőltetett" kötelezettségszegési eljárása, a szolgáltatások szabad áramlására hivatkozással, illetve az úgynevezett audiovizuális jogok uniós sérelme kapcsán próbál meg diszharmóniát vizionálni a magyar törvény és az uniós szabályok között. Azt is kiemelte, hogy "precedens nélküli", hogy 15 tagállam a bizottság oldalán megtámad egy országot, pusztán azért, "mert létezik egy nagyon erős nemzetközi genderlobbi, amely egyébként politikai stabilitástól függően, vagy éppen koalíciós kényszerektől függően képes befolyásolni kormányokat".

Nyitókép: MTI/EPA/Stephanie Lecocq