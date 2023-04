Váratlanul magas rangú vendég érkezett Kijevbe – videó

Meglepetésszerű látogatásra Kijevbe érkezett csütörtökön a NATO főtitkára, Jens Stoltenberg, akinek ez az első látogatása az ukrajnai háború tavaly februári kezdete óta az ukrán fővárosban – közölte az észak-atlanti szövetség szóvivője.

Stoltenberg a Szent Mihály-kolostor külső falánál tisztelgett az elesett ukrán katonák emléke előtt.

A látogatás további programjait nem hozták nyilvánosságra.

Kyiv today. @jensstoltenberg looks at the destroyed russian vehicles pic.twitter.com/avcHKlRvkZ — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) April 20, 2023