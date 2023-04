"Szent Javelin" ismét lesújtott - orosz videó

A Twitteren megjelent videón egy orosz páncélos oszlop vonulása látható, majd hirtelen felrobban az egyik harckocsi.

A kísérő szöveg szerint ezúttal egy T-80BV típusú tank lett a kézi páncéltörő rakéta legújabb áldozata. Ilyen amerikai fegyverekkel és a svéd SAAB által gyártott - ugyancsak vállról indítható - NLAW rakétákkal tizedelték meg az ukránok a háború első heteiben a Kijev felé törő orosz hadoszlopot.

#Ukraine: A Russian T-80BV tank was struck and destroyed by what appears to be an FGM-148 Javelin ATGM fired by Ukrainian forces in #Luhansk Oblast- filmed by Russian soldiers in the tank behind. pic.twitter.com/x7huL3f5gV — ?? Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 2, 2023