Magyar veterán katona halt meg Ukrajnában

A hírt a kiszo.net tette közzé a Beregszászi Járási Tanács közlése nyomán.

Ez már a tizenhatodik gyászhír, ami magyar katona haláláról érkezett – írják.

Csalló Kázmér március 24-én vesztette életét az orosz–ukrán háborúban. Az 1966-ban született férfi a Bátyúi kistérséghez tartozó Barkaszóról származik.

Rácz András Oroszország-szakértő, a Német Külpolitikai Társaság (DGAP) munkatársa úgy pontosította a hírt Facebook-oldalán, hogy Csalló Kázmér őrmester a februári eszkaláció óta a 16. hősi halált halt magyar katona. Arról is beszámolt, hogy értesülései szerint Csalló Kázmér a Szovjetunió afganisztáni háborújának veteránja volt, valószínűleg ezért hívták be most is. A családja kérlelése ellenére nem menekült el a behívó elől.

Nyitókép: Forrás: Facebook/Rácz András