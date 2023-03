Ukrajnai háború: az orosz kémek hatékonyabbak, mint a hadsereg

A Royal United Services Institute (RUSI) szakemberei szerint az orosz hírszerzés akár 2021 júniusa óta tervezhette az ukrajnai inváziót, az elfoglalt területek fölött pedig hamar ellenőrzést szerzett az FSZB - írja a BBC.

A katonai agytröszt elfogott dokumentumok alapján elemezte az orosz hírszerzés teljesítményét, de az ukrán hírszerzés információi és terepmunka is megerősítik állításaikat.

A hírszerzés több időt kér, de nem kapott

A kutatók szerint az FSZB képes volt elérni a kormányzati számítógépek merevlemezeit, hogy azonosítani tudja azokat a Kijev-párti személyeket, akiket ügynökei le akarnak tartóztatni és ki akarnak hallgatni. A megszállt részeket elvágták a külvilágtól.

A RUSI szerint az orosz külügyi hírszerzés, az SVR vezetője közölte Vlagyimir Putyin elnökkel, hogy több időre van szükségük a felkészüléshez, és az invázió elhalasztását kérte, ám kérését elutasították.

A 39 oldalas jelentés célja az, hogy feltárja, mi mindenre képes az orosz titkosszolgálat, ha célpontjának tekint egy országot.

A jelentés fő szerzője, Jack Watling rámutat egy magas rangú német hírszerzési tisztviselő közelmúltbeli letartóztatására is, akit azzal vádolnak, hogy szigorúan titkos információkat adott át Moszkvának.

"Nyilvánvaló, hogy az orosz különleges szolgálatoknak sikerült nagy ügynökhálózatot létrehoznia Ukrajnában az invázió előtt, és hogy a támogató apparátus nagy része az invázió után is életképes maradt, folyamatos hírszerzési információáramlást biztosítva az orosz erők számára" - áll a jelentésben.

Az FSZB, a szovjet KGB modern kori utódja ezt úgy tudta megtenni, hogy ideiglenes operatív csoportokat alakított egy város bevétele előtt. Ahogy az orosz erők előrenyomultak, az FSZB tisztjei lefoglalták az ukrán kormány helyben tárolt iratait, letöltötték a számítógépes merevlemezek tartalmát,így hamar megtudták, ki dolgozik az adott városban a kormánynak, és hol él.

Ezután célzott házkutatások következtek: ezek letartóztatásokhoz és pincékben történő kihallgatásokhoz vezettek. Watling szerint gyakran nem annyira az információszerzés, mint

inkább a megfélemlítés érdekében kínozták az ukránokat,

hogy a lakosságot eltántorítsák a megszállással szembeni ellenállástól. Oroszország következetesen tagadja az Ukrajnában elkövetett emberi jogi visszaélésekkel kapcsolatos többszörös vádakat.

Legalább 800 ukránt sikerült az FSZB-nek együttműködésre bírni vagy önkéntesen, vagy pedig erőszakkal. Eközben az ukrán tévéadóktól, rádióadóktól és az internettől is igyekeztek elvágni az elfoglalt területeket: elég volt a lakosság 8 százalékát kontrollálni ahhoz, hogy övék lehessen egy város. Ez azt is jelenti, hogy a kémek hatékonyabbak voltak a harctereken, mint a katonák. De azért tévedtek ők is: eredetileg azt jelezték, hogy tárt karokkal várják majd Putyin seregét és Kijev hamar elesik. Ez aztán egészen másként történt a valóságban.

"Az orosz különleges erők nem elég őszinték ahhoz, hogy pontosan számoljanak be saját erőfeszítéseikről.

Úgy tűnik, rendszerszintű probléma, hogy a saját sikereiket túldimenzionálják, a gyengeségeket pedig elhallgatják a felettesek előtt" - vélekedik a jelentés.

Jack Watling a GRU, a katonai hírszerzés orosz tábornokának példáját említi: ő a 2018-as salisburyi mérgezés felelőse volt. Ekkor novicsokot használtak a KGB-től disszidáló Szergej Szkripal megölésére tett sikertelen kísérlet során. Annak ellenére, hogy a művelet lelepleződött és a feltételezett elkövetőket nyilvánosan azonosították, a tábornokot nem távolították el. Sőt: előléptették.

