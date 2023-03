Ez a legfrissebb hadihelyzet Ukrajnában – térképeken mutatjuk

Mindkét intézmény időről időre közzétesz térképeket, hogy a háború alakulását szemléltesse. A hetekkel ezelőtti helyzethez képest azonban szinte semmi változás nem látható, vagyis felőrlő, állóháború alakult ki Ukrajna déli és keleti részén.

A brit védelmi minisztérium térképén a front legutóbbi helyzete látható. Rózsaszínnel jelölték az oroszok által megszállt területeket és barna csíkozással azokat, amelyek ellenőrzése nem egyértelmű, a piros nyilak pedig a várható orosz támadások irányát mutatják. A brit védelmi minisztérium térképe az ukrajnai háború állásáról 2023. 03. 28-án. Forrás:Twitter/Ministry of Defence

Ugyancsak térképen szemlélteti a harcok állását a washingtoni székhelyű Institute for the Study of the War (ISW). Az intézet szakértői is arról számoltak be, hogy a Harkivtól délre lévő frontszakaszon a korábbiakhoz képest nincs érdemi változás. Az oroszok továbbra is több ponton próbálnak áttörni, de egyelőre nem sikerült érdemi előrehaladást elérniük, ellenben egyre súlyosabbak a veszteségeik. A legvéresebb harcok a körökkel jelzett területeken dúlnak. Az orosz erők főként Kavarodik és Bahmut ostromára összepontosítanak, de hevesen támadják a Marinka, Szpirne, Liszicsanszk és Dvoricsna körüli ukrán állásokat is. A Harkiv közeli front szakasz helyzete 2023.03.27-én. Forrás:Twitter/ISW

Érdemes tanulmányozni az ISW Bahmut körüli helyzetről készült térképet is. A Bahmutka folyótól keletre lévő városrészeket már elfoglalták az oroszok. Ez azonban a város kisebbik, nagyjából csak egyharmadnyi területe. A folyó nyugati partján lévő városrészek többségét viszont még az ukránok ellenőrzik, bár a térképen sárgával jelölt területekre már benyomultak az oroszok. Hadi helyzet az ukrajnai Bahmutnál 2023.03.27-én. Forrás:Twitter/ISW

A városban öldöklő utcai harcok folynak. Egy-egy épületért vagy utcarészért napokig küzdenek és az is gyakran előfordul, hogy a területek többször is gazdát cserélnek. Bár hivatalosan egyik fél sem közölt még pontos adatokat, a harcok természetéből adódóan bizonyára mind az ukránok, mind az oroszok rengeteg embert veszíthetnek.

Az ukránok helyzetét az is nehezíti, hogy a Bahmutba vezető legfontosabb utakat már megszállták az oroszok, így az utánpótlás csak nagy kerülőkkel, gyakran nehezen járható dűlőutakon juthat el a védőkhöz.

Ennek ellenére az ukránok harci kedve még töretlen, és a város az oroszokkal szembeni nemzeti ellenállás szimbóluma lett. Ezt az ukrán vezetés is igyekszik erősíteni, ezért Kijev mindent megtesz a város védelme érdekében.

Nyitókép: Forrás:Twitter/UATV