Már muzeális fegyverekkel is harcolnak az oroszok Ukrajnában – itt a lista

A papák hadserege címmel veszi sorra az Oryx független hírportál, hogy milyen haditechnikai őskövületek jelennek meg újabban az oroszok oldalán. A cikk szerzői a közösségi médiából, illetve más nyilvános forrásokból összegyűjtött információk alapján arra következtetnek, hogy az oroszoknak már egyáltalán nem könnyű pótolniuk a háborúban elveszett, viszonylag korszerű haditechnikát.

A kilőtt T-72B3-as vagy pláne a T-80BVM harckocsik helyett nem tudnak újabbakat gyártani olyan mennyiségben, mint ahogy arra a harctereken szükség lenne. Moszkvában persze már erre is van magyarázat: túl hosszú idő lenne új tankokat előállítani, ezért inkább a tartalékban lévő régieket újítják fel. Ez az állítás azonban a legtöbb esetben csak annyit jelent, hogy olajat cserélnek a motorban és esetleg lefestik a túl rozsdás alkatrészeket. Orosz tankok, köztük T-55-ös is, útban Ukrajna felé. Forrás:Twitter/Civil Defense

A korszerűnek számító tankok helyét egyre inkább a múlt század ötvenes-hatvanas éveinek harckocsijai veszik át. Már az is döbbenetes volt, amikor megjelentek az ukrán fronton az első T-62-esek, most viszont már az ezek elődjének számító T-55-ösökkel akarják pótolni a veszteséget.

Ám a harckocsik valódi értékét a páncélzat ellenállóképessége mellett az ágyú hatásos lőtávolsága, a kilőtt gránátok páncélátütő képessége, mindenekelőtt pedig a felderítő és tűzvezető műszerek minősége határozza meg. Egy ütközetben az a tank van előnyben, amelynek személyzete előbb deríti fel az ellenséget és ágyúja messzebbről képes átütni a másik tank páncélját. Nagyon nem mindegy tehát, hogy mennyire korszerű tankok küzdenek egymás ellen.

