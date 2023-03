Bécs - támadások veszélye miatt figyelmeztet a magyar külügy és az osztrák rendőrség

Menczer Tamás közölte: a bécsi rendőrség - elővigyázatossági intézkedésből - megerősített rendőri jelenlétet rendelt el a bécsi templomok elleni támadások közvetlen veszélyének gyanúja miatt.

A megerősített rendőri jelenlét alapja a hírszerző szolgálat azon információja, miszerint egy szíriai iszlamista terrorista sejt támadást tervez. Az államtitkár kiemelte: templomok bezárásáról, valamint a turisták által kedvelt helyek kiürítéséről nincs szó, a lakosságnak sem tettek közzé figyelmeztetést.

#W1503 Our intelligence services have reason to believe that an assault with an islamistic motive is planned to be carried out in Vienna. As precautionary measure neuraligic points of interest have been put under increased guard by regular & special operation police forces. 1/2 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) March 15, 2023