Konkurenciát kap a Wagner csoport – újabb magánhadsereg alakult Oroszországban

Az amerikai Institute for the Study of War – ISW (Háborúkutató Intézet) értesülése szerint az orosz kormány egy újabb magánhadsereg felállítására adott engedélyt. Február elején született döntés arról, hogy az ország harmadik legnagyobb olajtársasága, a Gazprom Nyefty hozzon létre egy biztonsági alakulatot, amelynek feladata az orosz kritikus infrastruktúra védelme.

Most azonban kiderült, hogy az önkéntesekből toborzott egységek valójában a megszállt kelet-ukrajnai Donyeck régióban tevékenykednek, ahol jelenleg a legsúlyosabb harcok dúlnak. Az olajtársaság havi 400 ezer rubelt (1,9 millió forint) ajánl a zsoldosoknak, ami különböző pótlékkal akár elérheti a havi 600 ezer rubelt is (2,85 millió forint).

Ez nagyjából kétszer akkora illetmény, mint amennyit a Wagner csoport kínál a hozzá csatlakozóknak.

Az ISW meg is jegyzi, hogy mindkét magánhadsereg intenzív toborzókampányt folytat a kelet-ukrajnai Donyeck régióban. A Wagner előzőleg főleg az orosz börtönökben próbált önkénteseket találni, de az elítéltek között hamar híre ment, hogy a zsoldosseregben milyen kegyetlenül bánnak az újoncokkal és lényegében csak könnyen feláldozható ágyútölteléknek tekintik őket. A fegyintézeti toborzást végül az orosz kormány tiltotta meg a Wagnernek, amely a legújabb hírek szerint már elmegyógyintézetekben is próbálkozik új zsoldosokat szerződtetni.

Az ISW szakértői szerint az új magánhadsereg létrejöttével

a Kreml nyilvánvalóan csökkenteni akarja az orosz állam függését a Wagner zsoldoscsapattól.

A Jevgenyij Prigozsin pénzelte magánhadsereg ugyanis egyre kényelmetlenebb Moszkvának. A korábban Vlagyimir Putyin közvetlen környezetéhez tartozó zsoldosvezér az utóbbi időben többször is keményen bírálta az orosz hadsereget és a védelmi minisztériumot.

Prigozsin legutóbb azzal vádolta a katonai vezetést, hogy szándékosan akadályozza a Wagner alakulatainak lőszerellátását, és ezért nem tudták zsoldosai még elfoglalni a kelet-ukrajnai Bahmut városát. Pedig ezt a települést Szergej Sojgu védelmi miniszter is kulcsfontosságúnak nevezte a további orosz előrenyomulás szempontjából.

Az ISW egy korábbi tanulmányában arról írt, hogy Jevgenyij Prigozsinnak újabban már politikai ambíciói is vannak és pártalapítást fontolgat. A zsoldosvezér állítólag Vlagyimir Putyint akarja ezzel is erősíteni, de Moszkvában egyre többen tartanak a kegyetlenkedéseikről elhíresült Wagner-zsoldosoktól.

Nyitókép: Forrás: Twitter/LogKa