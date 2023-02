Szexuális bűnözőként tarthatják nyilván a családon belüli erőszak elkövetőit a britek

Angliában és Walesben csak tavaly 2,4 millióan estek áldozatául ilyen jellegű erőszakos cselekményeknek, a gyilkosságok közül pedig minden ötödik ennek következménye.

A változtatás értelmében akit 12 hónapra vagy annál hosszabb időre börtönbe zárnak családon belüli erőszak miatt, felkerül az erőszakos és szexuális bűncselekmények elkövetőinek nyilvántartásába. Ez a felfüggesztett börtönbüntetésekre is érvényes - írja a Sky News.

Jelenteniük kell, mit tesznek

Ez azzal jár, hogy a rendőrséget kötelesek tájékoztatni nevük mellett az általuk használt álnevekről, illetve ha egy hétnél hosszabb ideig tartózkodnak valahol, akkor aktuális címükről is. Azt is jelezniük kell, ha külföldre utaznak, betekintést kell nyújtaniuk banki adataikba és

azt is kötelességük jelenteni, ha több mint 12 órán át tartózkodnak olyan háztartásban, amelynek gyermek tagja is van.

A rendőrséget ezzel egyidejűleg arra utasították, hogy a nőkkel és lányokkal szembeni erőszakot kezeljék épp olyan súlyosan, mint a terrorista cselekedeteket.

A nyomkövető is szóba jöhet

"A családon belüli bántalmazás olyan aljas bűncselekmény, amelynek következtében az emberek legszorosabb kapcsolatai a gyötrelem, a fájdalom, a félelem és a szorongás ijesztő forrásává válnak. Ez teljesen elfogadhatatlan, és belügyminiszterként mindent meg fogok tenni, ami tőlem telik, hogy megállítsam" - fogalmazott Braverman.

A legsúlyosabb elkövetők elektronikus nyomkövetőt kell majd, hogy viseljenek, és szükség esetén

magatartásváltoztató programokon való részvételre is kötelezhetik őket.

Egy digitális eszköz fejlesztésén is dolgoznak az országban, amely segíthet kiszűrni a potenciális elkövetőek már azelőtt, hogy bármit tehettek volna.

Komoly forrással erősítették meg szándékukat

A kormány azt tervezi, hogy két év alatt 8,4 millió fontot fordít az áldozatsegítő programok finanszírozására. A két éve patikákban elindított Ask For Ani programot kiterjesztik a munkaügyi központokra is: ebben a rendszerben a bántalmazásnak kitett emberek diszkréten kérhetnek segítséget. . Indulása óta átlagosan hetente egyszer kértek segítséget az áldozatok ebben a rendszerben.

