Tanulmány: gyakorta apai mintára bántalmazza az anyját egy gyerek

Solt Ágnes éveken keresztül foglalkozott családbon belüli gyermekbántalmazással, és azt figyelte meg, hogy sok esetben azok a gyerekek, akiket kis korukban súlyosan bántalmaztak a szülők, felnőve elfordulnak tőlük, illetve ha megváltoznak az erőviszonyok, akkor jó eséllyel bántalmazni is fogják szüleiket. Ezzel leggyakrabban abban a formában találkozni, hogy miután egy kisfiút az apja fizikailag, az anyja esetleg verbálisan bántalmaz – de a férfi a nőt is veri –, felnőve a gyerek (14-16 évesen, ereje teljében) apai mintára és az őt ért sérelmek hatására elkezdi maga is bántalmazni az anyját.

Az Országos Kriminológiai Intézet tudományos főmunkatársának elmondása szerint ez a feltételezése a tanulmány során részint beigazolódott. Tehát van egy olyan típusú szülőbántalmazás, amikor azt tapasztalja a gyerek, hogy az anyjával nagyon megalázóan, megszégyenítően beszélnek és bántalmazzák, ha ő is abba az állapotba kerül, hogy képes rá, akkor elkezdni ő is bántani – mondta Solt Ágnes. Ez különösen az egyszülős háztartásokban fordul elő, amikor egy bántalmazói kapcsolat felbomlása után az anyja kapja meg a szülői felügyeletet.

A másik jellemző eset a szülőbántalmazásra, amikor a gyereknek valamilyen pszichés betegsége van, általában paranoid skizofrénia, és emiatt felnőve is a szüleivel, leggyakrabban az anyjával marad egy háztartásban. Ha nem veszi be a gyógyszerét, vagy rosszat vesz be, amikor fantáziái, hallucináció támadnak, rátámadhat az anyjára, azt gondolva, hogy ő az ördög – magyarázta a szakértő.

A harmadik tipikus eset, amikor egy magatehetetlenné vált idős szülőt nem gondozza a gyereke, és az elhanyagoltsága vezet a halálához. Végül, de nem utolsó sorban azt is megjegyezte, hogy a fentiek nagyon hasonlatosak ahhoz, amikor egy szülő az ugyancsak nagyon kiszolgáltatott újszülött csecsemőjét bántalmazza, hanyagolja el.

Nyitókép: solidcolours/Getty Images