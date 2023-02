A Fülöp-szigetek szerint a kínaiak vakító lézerágyúval támadtak - videó

Manila a szuverén jogok "égbekiáltó" megsértésének nevezte az esetet. A kínai hajó veszélyesen, mintegy 137 méterre megközelítette a Malapascua járőrhajót, amely a Fülöp-szigeteki erők ellenőrzése alatt álló, víz alatti zátony felé vette az irányt - áll a Fülöp-szigeteki parti őrség hétfői közleményében.

Manila csak tavaly közel 200 alkalommal élt diplomáciai tiltakozással a vitatott tengeri területet érintő kínai agresszió ellen. A két ország között továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy a korábbi Fülöp-szigeteki elnök, Rodrigo Duterte és utódja, ifjabb Ferdinand Marcos - aki januárban Pekingben találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel is - baráti lépéseket tett Peking felé.

"Bár Kína már korábban is próbálta megzavarni a Fülöp-szigeteki parti őrség hajóit, ez volt az első alkalom, hogy hadászati lézerágyút használtak, komoly fájdalmakat okozva a legénység egyes tagjainak" - fejtette ki Armand Balilo parancsnok, a Fülöp-szigeteki parti őrség szóvivője. - "A kínai hajó kétszer is zöld lézerfénnyel világított a Malapascua felé, elvakítva a hídon tartózkodó legénységet". A kínai parti őrség lézerágyút használ egy filippínó hajó ellen. Forrás:Twitter/Frances Mangosing

A Fülöp-szigeteki vízi jármű, amely egy élelmiszert és katonákat szállító ellátóhajót kísért a haditengerészet egyik, 1999 óta a Second Thomas Shoal zátonyon rekedt őrhajójához (a Sierra Madréhoz), kénytelen volt elhagyni a térséget.

