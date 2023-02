Norvégia évi bő 500 milliárddal támogatja Ukrajnát

Norvégia a következő öt évben összesen 75 milliárd norvég koronával (2647 milliárd forint) támogatja Ukrajnát - jelentette be az oslói kormány.

"Célunk, hogy az Ukrajnának nyújtandó támogatásról egységes megállapodást kössünk a parlamentben" - közölte Jonas Gahr Store, az skandináv ország miniszterelnöke hétfőn egy sajtótájékoztatón, miután norvég ellenzéki vezetőkkel találkozott.

Jonas Gahr Store miniszterelnököt nemrég több ország és a norvég ellenzék is azzal vádolta meg, hogy nyerészkedik az ukrán háborún. Store visszautasította a vádakat, valamint elmondta, hogy országa hamarosan többéves támogatást nyújt majd Ukrajnának és első lesz az adományozók között, de konkrét összeget akkor nem közölt.

A miniszterelnök kifejtette, hogy az Ukrajnának nyújtandó támogatás fele 2023-ban a katonai kiadásokat finanszírozná, míg a többi humanitárius célokat szolgálna, de szerinte ez az elosztás a következő években még változhat. "Norvégiának ezen felül még 5 milliárd korona (176,5 milliárd forint) támogatást kellene nyújtania az ukrajnai háború nyomán megugró globális élelmiszerárak miatt szenvedő szegényebb országoknak is" - jelentette ki a norvég miniszterelnök.

Store kisebbségi kormányának a norvég parlament jóváhagyását kell kérnie a támogatáshoz,

mert ezzel növelik a skandináv ország állami vagyonalapja, a világ egyik legnagyobb befektetőjének számító Norwegian Sovereign Wealth Fund éves kiadásait.

A norvég ellenzéket vezető Konzervatív Párt közölte, hogy várhatóan támogatni fogják Ukrajna segélyezését, amelyről a következő hetekben folynak a végső tárgyalások.

A skandináv ország a világ egyik vezető földgáz- és kőolajexportőre. Tavaly az ukrajnai háború és az energiaválság volt a norvég olaj- és gáztermelés két meghatározó tényezője. Az orosz gáz eltűnése az európai piacról a norvég gáz iránti nagyobb kereslethez vezetett, ennek köszönhetően Norvégia a tavalyi év végére a norvég olajipari igazgatóság (NPD) adatai szerint Európa legnagyobb földgázszállítójává vált.

Norvégia tavaly 122 milliárd köbméter földgázt termelt ki, 9 milliárd köbméterrel többet, mint az előző évben.

A gáztermelés előreláthatólag a tavalyi, 2,1 millió hordó olajegyenértéknek (Barrels Of Oil Equivalent Per Day, boed) megfelelő, rekord közeli szinten marad a következő négy-öt évben is. Az olajtermelés idén várhatóan csaknem hét százalékkal, napi 2,02 millió hordóra emelkedik a tavalyi 1,89 millió hordóhoz képest.

Az 1996-ban alapított norvég állami vagyonalap az északi ország olaj- és gázszektorából származó bevételeket fekteti be, és világszerte mintegy 9300 vállalatban rendelkezik részesedéssel, a 2022-es évre azonban 164,4 milliárd dolláros rekordveszteséget könyvelt el.

Nyitókép: MTI/AP/Pétrosz Jannakurisz