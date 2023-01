Meghökkentő toborzó videó kering az interneten

A több közösségimédia-oldalon is megjelent angol nyelvű, de oroszul is feliratozott film készítői olyan amerikai hazafiakat keresnek, akik korábban életük legjobb éveit az Egyesült Államok szolgálatának szentelték. Katonaként azt hitték, hogy jó ügyet szolgálnak, ám a videó szerint tévedtek.

A komoly akcentussal beszélő narrátor ugyanakkor azzal "biztatja" őket, hogy van még esélyük a jó oldalra állni, mert jelenleg kizárólag Oroszország küzd a gonosz ellen. Így azoknak az amerikai hazafiaknak, akik újból naggyá akarják tenni országukat, csatlakozniuk kellene az orosz harcosokhoz, mielőtt még nem késő - hangoztatják a filmben.

A képsorok nem hagynak kétséget afelől, hogy a csatlakozáshoz a Wagner zsoldoscsapat kínálja a legjobb lehetőséget. A gonosz pedig nem más mint az ukrán szélsőjobboldali csoportok, amelyeket Moszkva náciknak, vagy fasisztáknak nevez.

A call for American Patriots to join the ranks of the Wagner PMCs. pic.twitter.com/aMsA4Un1Q8 — Blackrussian (@Blackrussiantv) January 29, 2023