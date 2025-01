Vészhelyzet: szörnyű dolgokat jósol a volt angliai tisztifőorvos

Az antibiotikumok a múlt században forradalmasították a gyógyítást és nekik hála, emberek tömegei éltek és élnek túl olyan fertőzéseket, amelyekbe elődeink belehaltak. Túlzott használatuk azonban ahhoz vezetett, hogy megjelentek olyan úgynevezett „szuperbaktériumok”, amelyek ellenállnak a legtöbb gyógyszernek. Ráadásul sok közülük kórházakban terjed és fenyegeti a legyengült betegek életét.

Az antibiotikum-rezisztencia (AMR) már évek óta téma a szakirodalomban és a politikai döntéshozók körében is. Sally Davies bárónő, Anglia volt tisztifőorvosa most igencsak hangosan megkongatta a vészharangot. A klímaaktivisták kifejezését idézve úgy fogalmazott, hogy

Az Observer című brit lapnak nyilatkozva azt mondta, hogy életveszélyessé válhatnak a rutineljárások – így a műtétek és a gyerekszülés – az antibiotikumoknak ellenálló baktériumok terjedése miatt. Emiatt már most „évente egymillió ember hal meg és a halálozások száma csak tovább fog nőni a következő 25 évben. Ez félelmetes” – mondta a szakértő.

New data released today in @TheLancet shows that without urgent action, antimicrobial resistance could kill 39 million people by 2050.



Deaths and inequities from the global antibiotic emergency are increasing and now is the time to take urgent action.https://t.co/O91bRl2G91 pic.twitter.com/tTSsaO5yOo