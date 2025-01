Tömeghalál egy cseh étteremben, hatalmas robbanás történt

A Reuters számolt be arról hogy szombaton késő este történt gázrobbanásban további nyolc ember megsérült, harminc embert evakuáltak az étteremből és a környező épületekből.

A robbanás idején nagyjából 20-an voltak az étteremben - olvasható a 24.hu-n.

❗️Exclusive: Six people were killed and eight injured in an explosion and fire at a restaurant in the city of Most, in western Czechia, according to the ČTK news agency.



The local Fire Rescue Service reported that a propane-butane cylinder exploded in the building, triggering… pic.twitter.com/Xym5PLCweF