Magasabb fokozatra kapcsolt a kárpátaljai magyarok bevonszolása a háborúba

A háború kezdete óta a mostani a legnagyobb mozgósítási hullám – vélekednek sokan. Beszámolóik szerint mindez

váratlanul, kegyetlenül és erőszakkal zajlik:

azok, akiket megbíznak a katonai behívók kiosztásával vagy azzal, hogy betuszakoljanak gyanútlan járókelőket egy frontra tartó buszba, nem érdekli, hogy milyen a „célszemély” családi, egészségi vagy mentális állapota. A cél, hogy minél több embert szerezzen az Oroszország ellen vívott háború élvonalába – írja az Index, egy csokorba gyűjtve az érintettek történeteit.

Az egyik, a lap szerkesztőségéhez eljuttatott beszámoló szerint a magyar határhoz viszonylag közeli településről úgy gyűjtöttek be embereket, hogy a békésen bicikliző férfit két-három katona biciklijével együtt egy buszba kényszerített. Egy másik hasonló alkalommal egy bicikliző férfi elé vágott be egy rendőrautó. A férfi azonnal megállt, hogy ne ütközzön a járművel, a két intézkedő rendőr kiszállt az autóból, és az adatfelvétel után már a férfi kezében is volt a katonai behívó.

Az ungvári járásban az is előfordult, hogy a munkájából hazafelé tartó negyven év körüli férfit vitték be a közeli toborzóközpontba, ahonnan ugyan hazaengedték, de néhány nap múlva újra megjelentek nála; a frontra szállították. Egy másik történet szerint a magyar–ukrán határon hazaérkezők akár azonnal is kézhez kaphatják a katonai behívót – írja a híroldal.

Semmi sem számít?

Egy, az Indexnek eljuttatott történet szerint egy férfi azért utasította vissza a katonai szolgálatot, mert idős édesanyja magatehetetlen betegen fekszik otthon, és ápolnia kell. A sorozást végző katonák azt mondták, ez személyes probléma, ami nem akadályozhatja meg, hogy elvigyék.

Mint írják, a legtöbb olyan férfi, aki szeretné elkerülni, hogy a frontra vigyék őket, a padláson bujkál. Az egyik határon túli olvasó elmondása szerint több rokona és barátja is ezt a rejtekhelyet választotta a hatóságok elől menekülve. Többen azonban azt állítják,

6-10 ezer dollártól meglágyul a hatóságok szíve

– ugyan átmenetileg, de sikerül elkerülni a sorozást. kérdéses azonban, kinek van ennyi pénze.

Több levélben felháborítónak tartják, hogy a belső menekültek, akik Donyeckből, Luhanszkból, Zaprorizzsjából, Herszonból érkeztek Kárpátaljára, és szintén a meghatározott 18–60 éves korosztályhoz tartoznak, akiket a sorozás érint, nem kapnak behívót.

A lap egyik olvasója egy kisvendéglőben dolgozik a beregszászi járásban, ahol – elmondása szerint – rendszeresen fordulnak meg a sorozást lebonyolító rendőrök és katonák. Mint írta, miután kiosztották a katonai behívókat, ott vacsoráznak.

