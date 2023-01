Rendkívüli razziák kezdődtek Ukrajna nyugati határain, az országot elhagyó férfiakra vadásznak.

Az ellenőrzés egyik fő helyszíne Lemberg (Lviv) és az onnan kivezető utak, január 23-án egész nap, mindenkit megállítottak, hogy katonai behívókat adjanak kézbe - írja a Kárpáti Igaz Szó online kiadása.

Lembergben egyébként járókelők kezébe is nyomtak behívópapírt - még a tömegközlekedési eszközökön is -, és sokakat lakásukon is felkerestek a Tsn.hu portál infói szerint, amelyek helyiek Facebook-bejegyzéseire építenek.

A közösségi médiában megjelentek alapján arra következtet az ukrajnai sajtó, hogy Lembergben és Nyugat-Ukrajna más városaiban - Kárpátalján is - nagyszabású mozgósítás kezdődött.

A behívón az szerepel, hogy aki nem jelenik meg sorozáson a papíron szereplő helyen és időben, azt a rendőrséggel kerestetik később.

Az ukrán erők nem nyilatkoznak a konkrét eseményekről.

