Döntő támadásra készülhetnek az oroszok egy amerikai agytröszt elemzése szerint

Az orosz erők valószínűleg korlátozott romboló támadásokat hajtanak végre az ukrajnai frontvonal nagy részén, hogy szétszórják és eltereljék az ukrán erők figyelmét, és megteremtsék a feltételeket egy döntő támadó művelet megindításához Luhanszk megyében – idézte az amerikai Institute for the Study of War (ISW) védelmi elemzőintézet jelentését a Portfolio.

Ukrán tisztviselők szerint az új orosz támadási fókuszpontok (Zaporizzsja megye közepe és a Donyeck megye nyugati részén található Vuhledár) kiválasztása azt a célt szolgálja, hogy szétzilálják az ukrán védelmi vonalakat. Ezek a korlátozott támadások továbbra is folytatódnak, miközben a Wagner-csoport által vezetett Bahmut körüli orosz hadműveletek üteme csökkenni látszik.

Az amerikai elemzés szerint úgy tűnik, a Wagner-csoport képtelen lesz Bahmut bevételére, így az orosz hadvezetés valószínűleg úgy döntött,

Úgy tűnik, hogy az orosz haderő a reguláris erőkre helyezi át a hangsúlyt, szemben a Wagner-csoport nem reguláris erőivel. A katonai vezetés valószínű elképzelése egy döntő erőfeszítés Luhanszk megyében – írja az ISW jelentése.

Valerij Geraszimov kinevezése az ukrajnai háború élére szintén azt támaszthatja alá, hogy elmozdulás történik a reguláris hadviselés felé.

Az ISW még azt is megkockáztatja, hogy előfordulhat: Vlagyimir Putyin orosz elnök felhatalmazza Geraszimovot, hogy olyan lépéseket tegyen, amelyek aláássák a Wagner-vezér, Jevgenyij Prigozsin hatalmát és az általa képviselt nem hagyományos erőszerkezetet.

A reguláris erők felsorakoztatása Luhanszk frontvonalán azt sugallja, hogy az orosz erők döntő erőfeszítésre készülhetnek ezen a területen. Ezt korlátozott romboló támadások támogatják a frontvonal más részein, melyek célja, hogy eltereljék és szétszórják az ukrán erőket – vélik az ISW elemzői.

