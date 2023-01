Perekkel bombázzák a Twittert, mert elmaradtak az irodabérletek díjával

A brit kereskedelmi ingatlanokat és egyéb befektetéseket kezelő független holding, a Crown Estate bírósághoz fordult, amiért állítása szerint a Twitter jelentős összegű bérleti tartozását halmozott fel. A vállalat londoni irodája a Picadilly Circus nívós negyedében található, a Crown Estate az ottani ingatlan bérleti hátralékának behajtása végett fordult bírósághoz hétfőn.

A többi között a királyi birtokokat is kezelő holding képviselője elárulta, hogy korábban már felkeresték a Twittert a hátralék miatt, s jelenleg is folynak az egyeztetések a két fél között.

A San Francisco Chronicle helyi lap tudomása szerint a vállalat ottani központja kéthavi elmaradás után több mint hatmillió dollárral tartozik az épület főbérlőjének, aki még múlt pénteken nyújtott be keresetet a Twitter ellen az elmaradás miatt. Az épületet tulajdonló, Sri Nine Market Square nevű cég közlése szerint a Twitter a januári bérleti díj egy részét a kaucióból fedeztette, de így is több millió dollárral tartozik.

A vállalat egy másik San Franciscó-i irodájának főbérlője több mint 136 ezer dollár elmaradás miatt tett panaszt, de ugyanezen okból Seattle-ben is pert indítottak az Elon Musk milliárdos tulajdonában lévő Twitter ellen.

A Crown Estate bevételének nagy részét a brit államkincstárnak adja át, melyből a kormány közszolgáltatásokat finanszíroz. A holding bevételének negyedét emellett a brit királyi háznak utalja tovább a monarchiára elkülönített állami juttatásként.

Elon Musk, a Twitter új tulajdonosa az elmúlt hónapokban számos radikális változást jelentett be a vállalaton belül, a kifogásolható feltételek és munkakörülmények miatt pedig a cég dolgozóinak nagy hányada otthagyta munkahelyét. Musk hétfőn alperesként vett részt egy szövetségi bírósági tárgyaláson Kaliforniában, amiért 2018-ban a vádak szerint félrevezetően jelentette be a Tesla cég tőzsdei kivezetését, ezzel szándékosan manipulálva a vállalat részvényeinek árfolyamát.

Nyitókép: hapabapa/Getty Images