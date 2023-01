Koránt égettek a Törökország elleni tüntetésen Stockholmban – videó

„A lehető leghatározottabban elítéljük a szent könyvünk elleni aljas támadást. (.) Teljességgel elfogadhatatlan a szólásszabadság jegyében történt engedélyezése ennek az iszlámellenes támadásnak, amely muszlimokat vesz célba, és sérti a szent értékeinket” – reagált a török külügyminisztérium.

A tárca azután adta ki a közleményt, hogy a török nagykövetség közelében, fémkordonok védelmében és erős rendőri biztosítás mellett egy radikális jobboldali iszlám- és bevándorlásellenes dán–svéd aktivista elégette a Korán egy példányát.

Az „iszlamofób provokációkat” visszataszítónak nevezve elhatárolódott a történtektől a svéd külügyminiszter is. „Svédországban messzemenően tiszteletben tartjuk a kifejezési szabadságot, de ez nem jelenti azt, hogy a svéd kormány vagy én magam támogatnám a tüntetésen kifejtett nézeteket” – írta Twitter-üzenetében Tobias Billström.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023