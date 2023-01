"Oroszország továbbra is csapást mér az energiaszektorunkra. Az új év első öt napjában az ellenség két támadást hajtott végre drónokkal, amelyek következtében termelő létesítmények és főhálózatok rongálódtak meg. Az energiaszektor ágyúzása keleten, valamint délen is folytatódott"

Erről az ukrán miniszterelnök beszélt a kijevi kormány ülésén. Denis Snihal hozzátette, hogy az enyhe időjárás és az ünnepek miatt csökkent a fogyasztás, aminek köszönhetően néhány napig nem volt leállás.

Viszont már csütörtökön nőtt a fogyasztás, ezért a középső és keleti régiókban, valamint Odesszában, Lvivben és Dnyipróban ismét tervezett leállásokat ütemeztek be. Péntek délelőttől ezt az egész országra kiterjesztették.

"Péntektől jelentős lehűlés várható.

A fogyasztás ennek megfelelően nőni fog, így az energiarendszer hiánya is" - jelentette ki. A kormányfő szerint az orosz erők újabb rakétatámadásokat terveznek indítani az ukrajnai polgári infrastruktúra, benne az energetikai létesítmények ellen. "Ezért mindannyiunknak készen kell állnunk újabb vészleállásokra" - zárta szavait a miniszterelnök. Kijevi látogatást fontolgat a japán miniszterelnök Kisida Fumio ezt maga jelentette be azt követően, hogy telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel.

A beszélgetésben Kisida Fumio ismét Japán egyértelmű támogatásáról biztosította Kijevet, elítélte Oroszország Ukrajna elleni háborúját, és ígéretet tett az ukrán nép támogatására különösen a téli időszakban.

Kisida Fumio hétfőn kezd diplomáciai körutat, és a tervek szerint ellátogat Franciaországba, Olaszországba, az Egyesült Királyságba, valamint az Egyesült Államokba is.

A japán kormányfő Kijevbe szóló meghívását Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője hivatalosan már átadta az ázsiai ország ukrajnai nagykövetének, Macuda Kuninorinak.

A japán kormányfő azt is elmondta, hogy Tokió a világ legfejlettebb iparú országait tömörítő G7 csoport soros elnökeként is keresni fogja az Ukrajnával folyó együttműködés fejlesztésének lehetőségeit.

Nyitókép: MTI/AP/Roman Hrisztyina