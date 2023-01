63 országból hamarosan csak vízummal lehet beutazni Magyarországra

Szerb útlevéllel jelenleg vízum és előzetes engedély nélkül utazhatnak a schengeni övezet országaiba. Az idei évtől, 2023-tól a beléptetés előzetes és díjköteles online kérelemhez lesz kötött – közölte az N1 hírportál.

Az Index.hu azt írja, a vízumigénylés az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer, az ETIAS révén történik. A rendszer nemcsak a biztonsági, hanem az egészségügyi és migrációs kockázatokat is mérsékelni hivatott, és már azt megelőzően azonosítja a biztonsági fenyegetést jelentő személyeket, hogy elérnék az Európai Unió területét.

A rendszert novembertől alkalmazzák majd, amit hivatalos honlapján is bejelentett az Európai Bizottság.

A jelentkezési kérelmet az ETIAS weboldalán vagy mobilalkalmazásán kell benyújtani. Az űrlapot legkésőbb az utazás időpontja előtt 96 órával kell kitölteni, és tartalmaznia kell az e-mail-elérhetőség mellett az útlevél adatait, valamint a személyes adatokat.

A héteurós, 2800 forintos illeték hitelkártyával egyenlíthető ki, de vízumdíjmentesek a 18 évnél fiatalabbak, illetve a 70 évnél idősebbek.

A portál úgy tudja, a jelentkezési folyamat körülbelül tíz percet vesz igénybe, maga a jóváhagyás pedig, ha minden rendben van, a kérelem benyújtásától számított néhány percen belül megérkezik.

A beutazásra feljogosító engedély három évig érvényes, ezalatt az uniós országokba irányuló utazások számát nem korlátozzák.

Az ETIAS révén például Szerbia állampolgárai 180 napos időszakon belül legfeljebb 90 napig tartózkodhatnak az európai unióban.

Novembertől a nem uniós országok állampolgárai csak ETIAS-engedéllyel léphetnek be Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, a Cseh Köztársaság, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Lengyelország Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Szlovákia és Szlovénia területére. ETIAS-vízummal látogatható csak Franciaországon át, Monacó vagy Olaszország érintésével San Marino, illetve a Vatikán.

Hasonló gyakorlatot vezetett be korábban az Egyesült Államok, Kanada és Ausztrália. A viszonosság elve alapján az uniós vízumkötelezettség rájuk, valamint az EU-ból távozott britekre is kiterjed, összesen 63 olyan országra, amely nem tagja az Európai Uniónak, de állampolgárai vízum nélkül utazhatnak be a schengeni övezetbe.

Nem valószínű, hogy az ETIAS indulásakor megtagadják a szerb vagy más állampolgárok belépését az Európai Unióba – írja a schengenvisainfo.com weboldal. Az ETIAS-kérelem azonban elutasítható, ha a kérelmező büntetett előéletű, veszélyt jelent a társadalomra, vagy neve a feltételezett terroristákkal kapcsolatos utazási figyelőlistán szerepel. Az elutasítás oka lehet valótlan adatok megadása, járványveszélyes területről történő beutazás, ami miatt a kérelmező közegészségügyi kockázatot jelenthet.

