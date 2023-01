Két EP-képviselő mandátumát függesztik fel a korrupciós botrány kapcsán

„A belga igazságügyi hatóságok kérésére gyorsított eljárást indítottam két európai parlamenti képviselő mentelmi jogának felfüggesztésére” – írta a Twitteren Roberta Metsola, a testület elnöke hétfőn.

A hvg.hu idézi az AFP francia hírügynökséget, amely szerint a két politikus mentelmi jogának felfüggesztése összefügg a december elején kirobbant Katar-gate korrupciós botránnyal. Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mely két képviselőről van szó.

Az ügy fő gyanúsítottját, a görög Eva Kaili volt EP-alelnököt (nyitóképünkön), valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. A rendőrség közlése szerint csaknem 1,5 millió eurót foglaltak le a brüsszeli régióban az ügyben végrehajtott házkutatások során. Kaili tagadta, hogy pénzt kapott Katartól azért cserébe, hogy befolyásolja az Európai Parlamentnek az Arab-(Perzsa-)öböl menti országgal kapcsolatos döntéseit.

Eva Kaili őrizetbe vett élettársa, az olasz Francesco Giorgi egy belga szocialista EP-képviselő, Maria Arena asszisztenseként dolgozott. Giorgi vallomásában beismerte, hogy tagja volt egy olyan lobbiszervezetnek, amelyet Marokkó és Katar is arra használt, hogy beavatkozzon az Európai Parlament döntéseibe.

A vádlottak között van továbbá Nicolo Figa-Talamanca, a No Peace Without Justice nevű civil szervezet igazgatója, valamint egy volt olasz szocialista EP-képviselő, Pier Antonio Panzeri is, aki jelenleg a Fight Impunity nevű, brüsszeli székhelyű civil szervezet elnöke.

A vád ellenük: bűnszervezethez tartozás, pénzmosás és korrupció. Az Európai Ügyészség csütörtökön kérte a volt EP-alelnök mentelmi jogának felfüggesztését.

Nyitókép: MTI/EPA/Dzsalal Morsidi