Különös körülmények közt halt meg egy orosz oligarcha

Az egyik legnagyobb orosz ingatlankezelő vállalat, a Don-Sztroj társalapítója december 9-én halt meg a francia Riviérán, Antibes üdülővárosában. Az ötven éves Dmitrij Zelenov haláláról a Baza nevű orosz Telegram-oldal, valamint a francia sajtó számolt be a hétvégén.

Az Index.hu azt írta, az oligarcha a barátaival ment vacsorázni egy étterembe, de evés után hirtelen rosszul lett, és leesett egy lépcsőn.

The Russian oligarch and former owner of one of Russia’s biggest developer groups (Don-Stroi ), Dmitriy Zelenov, has died in France after falling down a flight of stairs. pic.twitter.com/P57xN5p4vG — Visegrád 24 (@visegrad24) December 18, 2022