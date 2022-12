Brüsszel enyhülni látszik – Csütörtökön sok kérdésről, így a magyar uniós pénzekről is dönthetnek

Az EU-tagok többségének nyomására kedden várhatóan módosít korábbi javaslatán az Európai Bizottság a Magyarországnak járó uniós pénzek visszatartásáról (bár Ujhelyi István ellenzéki EP-képviselő úgy tudja, marad a 3000 milliárdos befagyasztás).

A menetrend: a Brüsszelbe akkreditált nagykövetek hétfőn délután vitatják meg az új javaslatot, a döntést pedig az állam- és kormányfők december 15-i csúcstalálkozója hozza meg, amelynek előzetes napirendjén olyan súlyos ügyek szerepelnek, mint az energiabiztonság és az Ukrajnának nyújtott segítség kérdései – írja a vg.hu.

A kiszivárgott, majd megerősített bizottsági javaslat szerint elfogadják Magyarország helyreállítási tervét, de a pénzt nem adnák oda, amíg Magyarország nem teljesít újabb "jogállamisági feltételeket" a már elfogadott törvénymódosítás-hegyek tetejébe, sőt az uniós költségvetésből Budapestet illető pénzek 65 százalékát, mintegy 7,5 milliárd eurót is visszatartanák.

A héten azonban fordulat következett be, mivel kiderült:

könnyen előfordulhat, hogy a javaslat megfeneklik, mert több tagállam nem támogatja a szigornak ezt a mértékét.

Az EU rotációs elnöki tisztségét betöltő Csehország hivatalosan is kérte a bizottságot, hogy vizsgálja felül a javaslatot. Egyes hírek szerint ellenzik bizonyos közép-európai országok, a Politico információi szerint pedig egyenesen a tagállamok többsége fordult ellene a pénzügyminiszterek keddi egyeztetésén, köztük a francia és a német kormánytag.

Ezen az ülésen egyébként a magyar pénzek ügyével egy csomagban kezelt fontos egyéb ügyekről – mint a globális minimumadóról – is elnapolták a döntést, sőt napirendre sem vették őket, miután kiderült, hogy nem lesz konszenzus. Varga Mihály magyar pénzügyminiszter közölte, Budapest továbbra is segíti Ukrajnát, a közös hitelfelvételt a háború sújtotta szomszédunknak szánt 18 milliárd eurós segélycsomagra azonban ellenzi. Ennek Orbán Viktor miniszterelnök is nyomatékot adott.

A Politico előzetese szerint az új bizottsági javaslat Magyarország számára a korábbinál várhatóan kedvezőbb lesz.

Viszont – ahogy arról az Infostart beszámolt – Ujhelyi István ellenzéki EP-képviselő péntek reggel azt írta Facebook-oldalára, hogy nem változtat javaslatán a bizottság, marad a 3000 milliárdos befagyasztás.

Navracsics Tibor az Országházban, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács ülésén azt mondta, Magyarországnak jó esélye van arra, hogy még decemberben megkösse a kohéziós és a helyreállítási alap forrásainak folyósításához szükséges megállapodásokat. Az uniós pénzekért felelős miniszter arról beszélt, hogy az összes operatív program le van zárva, már csak a politikai jóváhagyás kell.

A vg.hu felidézi, hogy csütörtökön a kedvezőtlen inflációs, külkereskedelmi mérleg és költségvetési adatokat követően majdnem két hónapos mélypontra, 419-en is túlra gyengült az euróval szemben, péntek délelőtt viszont 415 közelébe erősödött.

Nyitókép: AlxeyPnferov/Getty Images