Bajban Joe Biden, lelépett egy demokrata szenátor

Kyrsten Sinema azt mondta, nem csatlakozik a republikánusokhoz, hanem függetlenként kíván politizálni – írja a 444.hu a BBC alapján. Távozásának legfőbb indoklása, hogy ő szívesen együttműködik mindkét oldal szenátoraival.

A képviselő már eddig is többször szembement a demokrata párt fő csapásirányával. Elsősorban adókérdésekben képviselt a republikánusokhoz közelebbi álláspontot. Sikerült például megakadályozzon egy klímavédelmi adóemelést is.

In a natural extension of my service since I was first elected to Congress, I have joined the growing numbers of Arizonans who reject party politics by declaring my independence from the broken partisan system in Washington and formally registering as an Arizona Independent. 1/3 pic.twitter.com/jUQHAeuxym — Kyrsten Sinema (@kyrstensinema) December 9, 2022