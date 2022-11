Kiderült, hogy mekkora az ukrán hadsereg valós vesztesége a frontokon

20 ezer civilt és 100 ezer ukrán katonát öltek meg az oroszok a február óta folyó háborúban. Erről beszélt Ursula von der Leyen egy videóban, amelyben amellett érvelt, hogy miért kell megbüntetni Oroszországot.

A Twitterre feltöltött videó először 2 perc 16 másodperc hosszúságú volt, majd 12 másodperccel rövidebb lett – vette észre a vg.hu.

A másodjára feltöltött videó elején egy vágás látszik, innen emelték ki azt, hogy mekkorák Ukrajna emberéletben elszenvedett veszteségei.

The European Commission has raised the assessment of #Ukraine's damage from the conflict from €385bn to €600bn, EC head @vonderleyen has said.



She also said that, according to the EC, Ukraine's losses since the start of the war amounted to more than 100,000 soldiers. pic.twitter.com/UoI2Vj5KwE — NEXTA (@nexta_tv) November 30, 2022