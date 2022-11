Magyar–szlovák két jó barát! Indul a V4-csúcs Kassán! – írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán, amelyre egy közös fotót posztolt Eduard Heger szlovák miniszterelnökkel, és kettejük nyakában egy szlovák szurkolói sál van.

A képnek az ad különös jelentőséget, hogy a magyar kormányfő a vasárnapi Magyaroszág–Görögország labdarúgó-mérkőzésről egy olyan képet posztolt, amelyen egy Nagy-Magyarországot is ábrázoló szurkolói sál volt a nyakában, és ez diplomácia vihart kavart. Többek között a szlovák külügyminiszter is kifogásolta a képet, így most a két miniszterelnök közös sálas képe üzenetértékkel is bír.

Eduard Heger Twitter-posztjából az is kiderült, hogy a szlovák kormányfő érkezett a sállal, és mint írta, azért vitte Orbán Viktornak, mert közeleg a tél. "Üdvözöltem a magyar miniszterelnököt, Orbán Viktor Kassán a V4-csúcson, és mivel közelít a tél, adtam neki egy új sálat" – írta Heger.

