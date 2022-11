Kijev a Nagy-Magyarország-sálról: kis vezetők nagy birodalmakról álmodoznak

Mihajlo Podoljak, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök tanácsadója is reagált Orbán Viktor nagy-magyarországos sáljára.

Korábban több szomszédos ország elítélte, hogy magyar miniszterelnök a vasárnapi görögök elleni barátságos labdarúgó mérkőzés után Nagy-Magyarországot ábrázoló sállal a nyakában beszélgetett Dzsudzsák Balázs válogatottsági rekorderrel.

Szlovákia reakciójáról itt írtunk:

„A véres háborúk ugyanazzal a forgatókönyvvel kezdődnek: a kis vezetők nagy birodalmakról álmodoznak.

A történelem meg nem tanult leckéi ismétlődnek. Még magyarul is”– idézi Mihajlo Podoljak Twitter-posztját a 444.hu.

Bloody wars start with same scenario: small leaders start dreaming about Great Empires. Anyone who wants to have political points in 21st century by parasitizing historical traumas poses a threat to international security. Unlearned lessons from history repeat. Even in Hungarian. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) November 22, 2022