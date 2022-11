Rezsicsökkentés német módra: túl későn, túl kevés, de megszületett

Nagyszabású tehercsökkentési programban megfékezik a földgáz, a távhő és az áram drágulását, és ismét kedvezményes közösségi közlekedési bérletet vezetnek be. A lakosság és a vállalatok terheit csökkentő árfékeket a kormány hitelből finanszírozott, 200 milliárd eurós programjának részeként léptetik életbe.

A pénzügyi védőernyő elnevezésű program keretében a földgáz, a távhő és az villamos energia árát egyaránt az előző évi fogyasztás 80 százalékának erejéig korlátozzák, a lakossági fogyasztóknál a kilowattóránkénti 12 centes, 9,5 centes, illetve 40 centes szinten.

A támogatásokat fokozatosan, a következő hónapokban vezetik be, és a tervek szerint 2024 tavaszán vonják vissza. A támogatás a háztartások mellett a kis- és a közepes méretű vállalkozásokra, együttesen több mint 20 millió fogyasztóra is vonatkozik. Külön támogatási programokat indítanak az ipari nagyfogyasztónak is.

Döntöttek a többi között arról, hogy a szövetségi kormány – az egyszeri támogatások formájában kiutalt 4,25 milliárd euró után – évi 1,25 milliárd euróval támogatja a menedékkérők elhelyezéséért és ellátásáért felelős tartományi kormányokat a háború miatt Ukrajnából indult menekülthullám révén adódó feladatok ellátásában.

A bírálók, köztük a legnagyobb ellenzéki párt, a CDU szerint a megállapodásban foglaltak túl későn születtek.

A konzervatív párt parlamenti frakciójának vezetője kifogásolta, hogy a gázárfék a tervek szerint legkorábban február 1-jén lép életbe. Thorsten Frei szerint az intézkedések megkésettek, különös tekintettel a legrászorultabb rétegek megsegítésére.

Ez utóbbival kapcsolatban a szövetségi kormány és a tartományok vezetői csupán abban állapodtak meg, hogy a gazdasági miniszterek decemberben ismét összeülnek. Abban egyetértés volt a résztvevők között, hogy az egyeztetés nem végződhet kudarccal. Mindez rányomta bélyegét a kompromisszumokra, valamint arra, hogy több vitás – köztük finanszírozási – kérdést későbbre halasztottak.

Általános megelégedés fogadta ugyanakkor, hogy a szövetségi kormány és a tartományi vezetők között megállapodás jött létre a nyári 9 eurós havi kedvezményes közlekedést felváltó, jövő évi, ugyancsak kedvezményes bérletről, amely 49 euróba kerül majd.

Volker Wissing közlekedési miniszter jelentette be, hogy

a 49 eurós, a metróra, az autóbuszra és a másodosztályú vasúti közlekedésre érvényes havi bérlettel járó kiadások évi hárommilliárd eurót tesznek ki.

Megállapodás jött létre arról, hogy ezt az összeget, a szövetségi kormány, illetve a tartományok fele-fele arányban fedezik. Az előkészületek miatt az azonban még nem eldöntött, hogy az új kedvezményes közlekedési bérlet mikor lép életbe.

Több résztvevő szerint a szükséges karbantartási, illetve felújítási előkészületek, a jegykezelő automaták átállítása miatt miatt a január 1-jei időpont szinte teljesen kizárt, valószínűnek március 1-jét jelölték meg.

A 9 eurós bérlet a Scholz-kormány egyik legnépszerűbb vívmánya volt, a június 1-jétől augusztus 31-ig terjedő három hónapos időszakban csaknem 50 millióan éltek vele. A távlati tervek szerint a kedvezményes bérlet hosszabb távon is érvényben marad, árát dinamikusan, az infláció függvényében állapítanák meg.

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan