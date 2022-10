Október 24-én az oroszországi belgorodi terület kormányzója bejelentette: robbanószerkezet rongálta meg a vasútvonalat Novozibkov város közelében, mintegy 15 km-re az orosz-belarusz határtól – számol be a telex.hu.

A brit védelmi minisztérium szerdán közzétett hírszerzési jelentése szerint a megrongált vonal a fő vasúti összeköttetés Oroszország és Belarusz déli része között. A szabotázsért felelős „Állítsátok meg a vagonokat" csoport online jelenlétére az orosz hatóságok már korábban felfigyeltek.

A jelentés szerint mind Oroszországban, mind Belaruszban egyre gyakoribbak a vasútvonalak elleni támadások. Az orosz hadsereg elsősorban a vasúti szállításra támaszkodik az Ukrajnába irányuló erők bevetése során, de mivel a több mint 33 ezer kilométer hosszú hálózat nagy része elszigetelt területeken halad át, a rendszert rendkívül nehéz biztosítani.

