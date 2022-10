A Facebook anyacége, a Meta még 2020-ban vásárolta meg a népszerű GIF-motort, a Giphyt. Jókora összeget, 400 millió dollárt fizettek érte. A cég értékét az adatokra amúgy is éhes Meta számára az adta, hogy hatalmas mennyiségű felhasználói adatra pályázott: a Giphy mintegy 700 millió napi felhasználójáról sokféle adatot gyűjt a felhasznált mozgó képecskék által kifejezett érzelmek alapján. Sőt, az egyes elküldött tartalmaknál azt is képes követni a cég, hogy azok kinek és milyen felületen lettek elküldve, továbbá a Giphy appokba történő integrálásakor hozzáférést kap az adott eszközök egyedi azonosítóihoz is.

Mindez nagyban segíthette volna a Facebook felhasználók követésére és szokásaik feltérképezésére irányuló törekvéseit.

Mint a hwsw.hu megírta, a brit Verseny- és Piacfelügyeleti Hatóság azonban most véglegesen a Giphy eladására utasította a Metát.

Ez az első olyan alkalom, amikor a brit szabályozó hatóság

megakadályozza egy Szilícium-völgyi nagyvállalat üzletét, ráadásul a megállapodás utólag hiúsul meg.

Az eladásra kötelezésről már korábban döntöttek, most a Facebook fellebbezését is elutasították. Az indoklás: az akvizíció a display hirdetések piacának további koncentrálódását eredményezheti, illetve megadja a lehetőséget arra, hogy a Facebook és az Instagram, valamint a Whatsapp versenytársainak felhasználói elől elzárja a népszerű szolgáltatást.

A hatóság a hosszú eljáráásban különösen aggasztó jelnek vette azt is, hogy a Facebook az egyesülés idején megszüntette a Giphy hirdetési szolgáltatásait.

