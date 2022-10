Ukrajnában is megjelent az orosz szupertank

A várakozások ellenére az oroszok mindeddig nem küldték a frontra ezeket a legmodernebb harckocsijaikat. Ez pedig számos találgatásra adott okot.

A raketa.hu szerint az orosz hadsereg mintha egyre kevésbé szeretné ezt a tankot, amit most inkább exportra szánnak. Viszont mindennek talán nem is az Armata képességeihez van köze.

A businessinsider.com más okot gyanít a T-14-es frontra küldése mögött. Mégpedig azt, hogy az orosz hadseregnek mégsem kell a bonyolult és drága harckocsi. Ezért inkább az exportban gondolkodnak.

A páncélost árusító Rosoboronexport már meg is próbált vevőket találni az Armatára, méghozzá az idei Army 2022 katonai expón, amit Moszkva mellett rendeztek. Gyaníthatóan az oroszok a leendő vevőknek akarják bizonyítani, hogy háborúban kipróbált fegyvert kínálnak nekik. A T-14-esek néhány példánya már megfordult Szíriában, de azt nem tekintik Moszkvában igazi háborúnak.

On October 8, Russia’s newest T-14 Armata tank was spotted in Lugansk, a source claims. According to the source, the tank was located near the village of Midginskaya. To his report, the source attached a photo of the T-14. pic.twitter.com/NaXQriUg7K — IntelSky (@Intel_Sky) October 11, 2022