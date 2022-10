Tíz újszülöttel végezhetett a gyilkos brit nővér

A nővér 2015 júniusától egy éven át dolgozott a Countess of Chester kórházban: az újszülöttosztályon a legbetegebb csecsemők ápolására képezték ki, a vádak szerint pedig ez idő alatt több gyermeket ölt meg - írja a Sky News.

A vádak szerint voltak olyan gyerekek, akiknek meggyilkolását többször is megkísérelte, ezért összesen huszonkét rendbeli gyilkossággal és gyilkossági kísérlettel vádolják. Öt fiú és két lánycsecsemő halhatott meg tevékenysége következményeképp, további öt fiút és öt lányt pedig megkísérelhetett megölni.

Csak a nővér személye volt közös az esetekben

Az ügyész szerint a kórház sokban hasonlított bármely másik brit kórházhoz - abban viszont nem, hogy egy gyilkos ápolónő is dolgozott falai közt. A kórházban ugrásszerűen megnőtt a csecsemők halálozási aránya - a vizsgálatok szerint egyetlen dolog volt közös az esetekben, mégpedig Lucy Letby személye. A bíróságon bemutatták azt a munkabeosztási táblázatot, amelyben valóban látható, hogy

az egyetlen nővér, aki mindegyik haláleset idején dolgozott, Letby volt.

Az egyik meggyilkolt ikerpár esetéről a bíróság előtt kiderült: nem sokkal születésük után támadhatott rájuk Letby 2015. június 8-án. Az ikrek koraszülöttként jöttek világra, de az egyik baba jó állapotban volt, önállóan lélegzett, nem volt szüksége oxigéntámogatásra. Este fél kilenc előtt nem sokkal azonban rohamosan romlani kezdett állapota, kevesebb mint fél órával azután, hogy Letby megkezdte a munkát mellette.

Módszere a levegő lehetett

Este kilenckor az egyik baba halott volt: Letby fél nyolckor vette fel a munkát. Két orvos arra a következtetésre jutott, hogy a gyermek halálát nagy valószínűséggel a köldökvénás katéterbe vagy a hosszú vénavezetékbe juttatott levegő okozta.

28 órával később ikertestvérének oxigénszintje kezdett el zuhanni. Táplálását éjfél után per perccel kezdte meg Letby, és

bár nem ő volt kijelölt ápolója, megmérte szaturációját is.

Fél egy körül aztán megszólalt a riasztó, mivel ez a gyermek sem lélegzett: szaturációja 50 százalékra csökkent.

A második baba az orvosok szerint szintén szabotázs áldozata lehetett: valaki levegőt juttatott véráramába.

Hidegvérrel hazudhatott

Letby a vádak szerint szokatlan érdeklődést tanúsított az áldozatok családja iránt: az ikerpár családjának utánanézett Facebookon, amire állítása szerint nem emlékszik, de számítógépes adatok bizonyítják a tényt. A nővér ártatlannak vallotta magát az áldozatok rokonainak jelenlétében.

A nővér egy másik áldozatának, a perben csak E babának nevezett csecsemőnek az édesanyja 2015. augusztus 3-án gyakorlatilag rajtakapta a nővért a gyilkosságon anélkül, hogy érzékelte volna a történés súlyát.

Letby ennek a csecsemőnek és levegőt injekciózott a véráramába, amikor édesanyja megérkezett, a gyermek szájából vér folyt és rossz állapotban volt. Letby az aggódó anyát azzal igyekezett csillapítani, hogy azt mondta neki, bízzon benne, mert ő nővér.

Inzulinnal is megpróbálhatott gyilkolni

A csecsemő hatalmas mennyiségű vért vesztett, másnap hajnalban pedig elhunyt. A vád szerint a nővér ezt követően

hamis feljegyzéseket adott hozzá a gyermek kartonjához.

E baba ikertestvérének, F babának inzulint adott a tápszeréhez: a vizsgálatok bizonyították az inzulin jelenlétét szervezetében és mivel egyetlen újszülött sem kapott ekkor az osztályon inzulint, ez nem lehetett véletlen gyógyszercsere eredménye.

További két csecsemőt, a C és D baba néven említetteket is levegő beinjektálásával ölte meg. C baba 30 hétre született koraszülött volt, neki a gyomrába injektált levegőt, aminek hatására nem tudott lélegezni és szívrohamot kapott. Csak Letby volt halálakor a kórterem közelében, holott nem is vele, hanem egy másik gyermekkel kellett volna foglalkoznia, aki rosszabb állapotban volt a C babánál. D babának a véráramába juttatott levegőt.

Online tevékenysége árulkodó

Minden egyes haláleset után megkereste a gyermekek szüleit a Facebookon, illetve több üzenetet küldött ismerőseinek, amelyekben arról írt, hogy a haláleseteket természetes okok magyarázhatják. A levegőinjekciós megoldás a vád szerint nem hagyott közvetlen nyomot maga után, és viszonylag egyszerű azt a látszatot kelteni, hogy a meggyilkolt csecsemők természetes halált haltak.

