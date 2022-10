Magyar–német csúcs – egy új barátság kezdete

Köztudott volt, hogy milyen szívélyes viszonyt ápolt Orbán Viktor a volt német kancellárral, Angela Merkellel. Az új berlini vezetővel, Olaf Scholzcal is megvan minden esély a hasonlóan jó kapcsolat kialakítására – vélekedett Bauer Bence.

A mostani volt az első személyes megbeszélés a két kormányfő között, és úgy tűnik, hogy sikerült minden témát megvitatniuk.

Angela Merkel tizenhárom évig vezette Németországot, míg Olaf Scholz csak nemrég foglalta el a kancellári széket. Idő kell ahhoz, hogy a magyar és az új német vezetés között a korábbihoz hasonlóan jó kapcsolatok alakuljanak ki. De az eddigiek alapján erre minden esély megvan – hangoztatta a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója.

A kedvező megítélést az sem igazán rontja, hogy a találkozó után nem tartottak közös sajtótájékoztatót.

Bár általában szokás az ilyesmi, amennyiben személyes megbeszélésről van szó, akkor előfordul, hogy a felek kizárják a sajtót. Ebből tehát nem kell messzemenő következtetéseket levonni – hangoztatta Bauer Bence.

A német ügyek szakértője beszélt az alsó-szászországi választások eredményeiről és ezek hatásairól is.

Mint mondta, Németországnak ez a tartománya a zöldek egyik legfőbb bázisa. Itt rengeteg a szélerőmű, és az utóbbi időben jelentős fejlesztések zajlottak az alternatív, megújuló energia terén. Ugyanakkor a szocdemek is rendkívül erősek itt, hiszen Alsó-Szászország miniszterelnöke már hosszú ideje a nagyon népszerű, szociáldemokrata politikus, Stephhan Weil. Így szinte borítékolható volt a zöldek és a szocdemek győzelme.

A liberális párt (FDP) viszont nagyon gyengén szerepelt. Ennek okát Bauer Bence abban látja, hogy az FDP korábban többször is váltott politikai oldalt. Hol a szocdemekkel, hol pedig a CDU-val lépett koalícióra. A választók azonban minden ilyen váltás után egy kicsit elfordultak az FDP-től. Ez történt most is – közölte a Mathias Corvinus Collegium Magyar–Német Intézet az Európai Együttműködésért igazgatója. Az országos politikában szerinte ennek az lesz a hatása, hogy a zöldek erősebb befolyással lehetnek majd a kormányzásra, míg a szabad demokraták hátrébb szorulhatnak.

Bauer Bence a német kormány egyik legnagyobb feladatának az energia válsággal való küzdelmet nevezte. Érthetőnek tartotta, hogy néhány uniós tagország nemtetszését fejezte ki a berlini vezetés mentőcsomagjával kapcsolatban. Az ugyanis komoly versenyelőnyhöz juttathatja a német vállalakozásokat. De hogy a válság valóban milyen hatással lesz a németekre, az majd csak januárban fog kiderülni. Németországban ugyanis az év elején érkeznek az energia számlák, akkor látszik, hogy mennyi lesz az abban az évben érvényes havi átalány díj.

Ekkor lehet majd érzékelni a társadalmi elégedetlenség nagyságát is, amit a kormánynak kezelnie kell. De Bauer Bence úgy gondolja, hogy a berlini kormánynak egyelőre még nincs erre receptje.

