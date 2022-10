Hét halálos áldozat egy írországi benzinkúton

Az írországi Creeslough faluban pénteken délután robbanás történt egy benzinkúton. Heten meghaltak, nyolcan pedig megsérültek, írja a BBC alapján a Telex.

A benzinkút mellett egy lakóépület egy része is megsemmisült. Azt egyelőre nem tudni, mi lehetett a robbanás oka. A rendőrök gázrobbanásra gyanakszanak.

A mentőcsapatok egész éjjel kutattak túlélők után, több embert még eltűntként keresnek.

Micheál Martin ír miniszterelnök részvétét kifejezve közölte, hogy ez az "egyik legsötétebb nap az egész ország számára".

Video footage shows the aftermath of an explosion at a service station in Donegal, Ireland as several people are confirmed dead.



