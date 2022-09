Brit hírszerzés: Vlagyimir Putyin pénteken nagy jelentőségű beszédet mondhat

Jelentést adott ki a brit védelmi minisztérium a kelet-ukrajnai orosz „népszavazások” következményeivel kapcsolatban – írja a Portfolio.

Ezekben a következőket állapítják meg:

A brit védelmi minisztérium tweetje:

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 September 2022



— Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) September 27, 2022