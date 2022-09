Újból elakadt egy hajó a Szuezi-csatornában - mutatjuk

A 250 méter hosszú Affinity V Portugáliából tartott a közel-keleti országba, és ugyanott feneklett meg, mint a tavaly az Ever Given nevű konténerszállító. Akkor hat napra megbénult a világ talán legfontosabb vízi útja. Az esettel kapcsolatban a brit The Guardian arra hívja fel a figyelmet, mennyire sérülékeny a Szuezi-csatorna, és hogy a globalizált világban milyen hatalmas károkat okozhat egy ilyen baleset.

Most csupán néhány órát vesztegelt az Affinity V a zátonyon, mire sikerült onnan levontatni. A 444.hu azt írja, hogy a tartályhajó kormányszerkezete romlott el, és ez okozta a zátonyra futást.

BREAKING: tanker #AFFINITYV has run aground & gotten stuck in the #SuezCanal.



Similar section to #EverGiven.



Suez canal traffic halted.



A whole bunch of tugs now working to pull the crude oil tanker free. 1/ pic.twitter.com/myUJCY4H09 — John Scott-Railton (@jsrailton) August 31, 2022

2/ So, the crude oil tanker #AFFINITYV is only partially laden.



This fits. She's heading to Yanbu, Saudi Arabia. Presumably to get more from an oil terminal there.



That means her draught (part below waterline) isn't at max. (11.2m vs 15.5).



Read, easier to pull off. pic.twitter.com/iO8TfJIWtK — John Scott-Railton (@jsrailton) August 31, 2022

3/ VIDEO UPDATE: #AFFINITYV is freed!



She got grounded, freed, maybe-grounded again, and now very gingerly under tow southbound in the #SuezCanal.



Cause unclear. But I've narrated an animation of the initial incident. pic.twitter.com/tM9Mc2FZzB — John Scott-Railton (@jsrailton) September 1, 2022

Nyitókép: MTI/AP/Maxar Technologies