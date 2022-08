Egyre több veszélyes hajóroncs emelkedik ki a Dunából

A hajók egykor a fekete-tengeri német hadiflottához tartoztak, és 1944-ben, a visszavonuló Wehrmacht katonái süllyesztették el azokat – írja a hvg.hu. A portál szerint csak nagyon alacsony vízállás esetén bukkannak a roncsok a felszínre.

Mivel a hajók még mindig tele vannak robbanóanyaggal, komoly veszélyt jelentenek. A netes újság idézi az egyik helybelit, aki könyvet írt a Duna medrében nyugvó hajókról. Szerinte a roncsok mindig is súlyos veszélyt jelentettek a Prahovo környékén hajózókra vagy halászokra.

Most a szerb kormány pályázatot írt ki a maradványok eltávolítására és a robbanóanyag ártalmatlanítására. A művelet nem lesz olcsó, a költségeket 29 millió euróra (kb. 12 milliárd forintra) becsülik – olvashatjuk a cikkben.

Europe's worst drought in years has pushed Danube river to one of its lowest levels in almost a century, exposing dozens of sunken WW2 German warships, many of which still contain tonnes of ammunition and explosives and pose a danger to shipping pic.twitter.com/tiMCLjk0yj — TRT World (@trtworld) August 20, 2022