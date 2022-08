A finn miniszterelnök rengeteg támogatót kap bulibotránya közepette - videók

A finn és dán nők a világ talán legfiatalabb, mindössze harminchat esztendős miniszterelnöke melletti kiállásképp olyan táncos videókat töltenek fel az internetre, melyeken Marinhoz hasonlóan barátaikkal buliznak. A Marinról készült videók kiszivárgása kritikák össztüzébe állította a politikust.

A támogató felvételeket a #SolidaritywithSanna hashtaggel töltik fel az északi nők az internetre azt követően, hogy Marin egyes kritikusai úgy fogalmaztak, a politikusról nyilvánosságra hozott képsorok alapján megkérdőjeleződik a miniszterelnök személyes és politikai megítélése is - írja a Sky News.

amiatt, hogy Marin erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy országa csatlakozzon a NATO-hoz. Azzal is vádolták, hogy drogot használt: ezt a vádat tagadta, később pedig bejelentette, hogy drogtesztet végeztetett, melynek eredményét nyilvánosságra fogja hozni.

A 2019-ben, mindössze 34 évesen beiktatott miniszterelnök védelmében azt mondta, nem tett mást, mint táncolt, énekelt, megölelte barátait és alkoholt ivott.

"Remélem, 2022-ben elfogadható az, hogy még a döntéshozók is énekelnek, táncolnak és buliznak" - mondta, hozzátéve: sajnálja, hogy a videókat a nyilvánosság is megismerte. Azt is elmondta, hogy azok nem a nyilvánosság előtt készültek.

Az első kiszivárgott felvétel egy Instagram-történetből származhat, az látható rajtuk, hogy Sanna Marin alkoholt fogyaszt, és barátaival finn pop és rapdalokra bulizik.

A második videón Olavi Uusivirta finn popzenésszel táncol.

A finn miniszterelnök, aki 2020-ban ment férjhez Markus Raikkönenhez, azt is cáfolta, hogy Uusivirta megcsókolta volna nyakát tánc közben.

Love it! Danish women are posting videos of themselves partying while tagging Finnish Prime Minister Sanna Marin.



To show “Solidarity with Sanna” pic.twitter.com/8gsUTuROLJ — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 20, 2022