Családi házra zuhant a világháborús vadászgép – videó

Egy második világháborús, Hawker Hurricane Mark IV típusú vadászgép zuhant le a csehországi Cheb városában. Erról az Index számolta be, azt is megírva, hogy a pilóta életét vesztette, de rajta kívül nincs más áldozata vagy sérültje a tragédiának.

A portál a gép történetét is felidézi. Ezt a típust 1942–1944 között gyártották Nagy-Britanniában és kis számban a szigetországba menekült csehszlovák pilóták is repülték. A most szerencsétlenül járt gépet a brit hadsereg hagyta 1946-ban Palesztinában. Évekkel később egy izraeli roncstelepről került elő, majd visszavitték Nagy-Britanniába, ahol teljesen helyreállították és repülőképes állapotba hozták. Ezt követően került a prágai repülőmúzeum tulajdonába.

A baleset idején egy olyan pilóta vezette, aki korábban sokat repült Mig-21-es vadászgépeken, majd pedig Boeing 737-es utasszállítókon. Gyakorlott, jól képzett repülőnek számított. A tragédia oka egyelőre nem ismert.

A gép utolsó repüléséről készült videón az látszik, hogy a Hurricane egy forduló után egyre gyorsabban veszti a magasságát míg végül lezuhan.

Pád letadla v Chebu. Chtěl jsem si nafilmovat krásné letadlo, natočil jsem smrt, bohužel. Hodně sil všem pozůstalým. pic.twitter.com/KiRLOIjMzY Élő adás August 14, 2022

Nyitókép: Forrás: Twitter