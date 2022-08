Elemző: Akár Donald Trump politikai jövőjére is hatással lehet a mostani vizsgálat

Vannak olyan nemzetbiztonsági szempontból is fontos adatok, amik nem kerülhetnek magánkézbe. Akkor sem, hogy ha az embernek egyébként jogosultsága van ezeket megtekinteni a munkahelyén, ez esetben a Fehér Házban, vagy egy minisztériumban – mondta Rajnai Gergely, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője.

"Most ilyen dokumentumokat találtak Donald Trump elhíresült floridai birtokán, amelyek pontos tartalmát nem egészen ismerjük" – mondta. Az elemző szerint ha valóban bebizonyosodik, hogy ezek szenzitív nemzetbiztonsági adatok voltak, akkor "akár komoly ítélet is születhet Donald Trumppal szemben". Ez teljesen független minden más, vele kapcsolatos bírósági ügytől, de az FBI már elindította a nyomozást, és hosszabb távon akár bírósági eljárás is indulhat.

Rajnai Gergely úgy fogalmazott, amíg bírósági ítélet nincs, addig ez nem befolyásolja Donald Trump elnökjelöltségét. Ha lesz bírósági eljárás és ha ítéletet mond ki a bíróság, illetve ha nem valamilyen kisebb büntetés vagy pénz megfizetése szerepel benne, akkor

az akár el is tilthatja a volt elnököt a közügyekben való részvételtől vagy egyes pozíciók betöltésétől,

legsúlyosabb esetben akár börtönbüntetés is kiszabásra kerülhet.

Ellenben politikai hatása kifejezetten van ennek az ügynek, tehát Donald Trump "kifejezetten örülhet", hogy az ügy által most "visszakerült a reflektorfénybe, és tudja prezentálni magát". Jelentősége szimbólumaként beszélhet arról, hogy lám, továbbra is ellene harcol az "amerikai establishment", és próbálja őt lejáratni, már "bűnügyeket is próbálnak kreálni a a semmiből" - idézte a szakember a volt elnök narratíváját.

Rajnai Gergely szerint ez egy nagyon népszerű narratíva lehet a republikánusok között. Ennek révén

Trump politikailag ebből profitálhat is, annak ellenére, hogy jogilag azért komolyabb veszélye is lehet a folyamatnak hosszabb távon.

Donald Trump népszerűségét azonban ennél több tényező befolyásolja.

"Most egyértelműen az előválasztásra kell koncentrálnia, hiszen először a jelöltséget kell megszereznie. A csak a republikánus szavazók közötti előválasztáson ez a narratíva kifejezetten népszerű lehet. Különösen most fontos, mert nincs kormányzati pozícióban, nem annyira róla szól minden, nem is tud felmutatni különböző eredményeket, hiszen nem ő a regnáló elnök. Míg a potenciális riválisai kormányzók, szenátorok, képviselők, akik aktívan politizálnak és politikai teljesítménnyel tudnak folyamatosan kampányolni majd egy ilyen előválasztáson" – fogalmazott a szakértő.

Ám ha Trump prezentálni tudja, hogy továbbra is ő a demokraták fő ellensége, azzal a republikánus táboron belül extra népszerűséget szerezhet.

Az elemző hozzátette: a rendes választáson azonban, ahol már mindenki szavaz, összességében ez nem biztos hogy népszerűségnövelő. Az előválasztáson azonban a jelöltség megszerzésén van a hangsúly a republikánus politikusok, így Donald Trump számára is.

Nyitókép: MTI/EPA/Fehér Ház/Shealah Craighead