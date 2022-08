Robbantássorozat rázta meg a Krím nyugati partvidékét – videó

A tárca egyik első közleménye szerint a félsziget nyugati partvidékén fekvő szaki repülőteret nem érte tűzhatás, a balesetben senki sem sérült meg, a repülőgépekben sem esett kár. A krími egészségügyi minisztérium esti közleménye értelmében azonban a robbanások következtében egy polgári személy életét vesztette, hat ember pedig – köztük egy gyerek – megsérült.

Alekszej Akszjonov, az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím vezetője azt közölte, hogy a rendkívüli helyzetek minisztériuma ura a helyzetnek, a tűz körül öt kilométeres sávban mentőcsapatok biztosítják a helyszínt, hogy elkerüljék a sérüléseket a polgári lakosság körében.

A védelmi minisztérium szerint a robbanások helyi idő szerint 15 óra 20 perckor kezdődtek. A detonációk okának megállapítására vizsgálat indult. Több, katonai forrásokra hivatkozó hírügynökség is azt írta, hogy a robbanások a tűzvédelmi szabályok megsértése miatt következhettek be, és hogy

Akszjonov cáfolta azt az értesülést, hogy Szakiban általános evakuálást rendeltek volna el. Bejelentette ugyanakkor, hogy a katonai objektum környékéről valóban telepítettek ki embereket. Oleg Korjukov, a Krím vezetőjének tanácsadója Telegram-bejegyzésében azt írta, hogy mintegy 30 embert evakuáltak és hamis hírnek minősítette azt a közösségi médiában terjedő hírt, miszerint a félszigeten rendkívüli állapotot vezettek be.

#Ukraine ??: for the first time since the beginning of the war Ukrainian forces have struck occupied #Crimea. The target was the Novofedorivka airbase on the western side of the peninsula pic.twitter.com/kTDSkT4QLW