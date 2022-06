Olena Zelenszka: nem látjuk, mikor ér véget az ukránok szenvedése

Az ukrán miniszterelnök felesége interjút a CNN-nek, akkor, amikor úgy tűnik, fordulóponthoz ért a háború, az esélyek pedig jobbak az orosz oldalon, mint az ukránoknál. Donbasz már majdnem teljes egészében orosz kézre került.

Volodimir Zelenszkij a G7-államfőknek arról beszélt, hogy szeretné, hogy a tél beállta előtt véget érjen a háború. Keleten egyelőre zajlanak a harcok, hétfőn egy bevásárlóközpontot ért bombatámadás. Az épületben ezer ember tartózkodott, a halálos áldozatok száma 18.

Zelenszka férjéhez hasonlóan

terrortámadásként aposztrofálta az esetet:

azt mondta róla, először sokkolták a történtek, de hozzátette azt is, hogy sokszor történt már olyan esemény, amely ugyanezt a hatást érte el.

"Rengetegszer sokkoltak már minket: még nem tudom, mivel tudnak ilyen hatást elérni" - fogalmazott.

A CNN műsorában azt mondta, nagyon nehéz kitartani öt hónapja. "Össze kell gyűjtenünk az erőnket, spórolni kell az energiánkkal. Nem látjuk, mikor ér véget a szenvedésünk."

Arról is beszélt, hogy a háború első két hónapjában sem ő, sem gyermekei nem látták az elnököt: a konfliktus kezdetén a miniszterelnök irodájában élt, ők pedig biztonsági okokból nem lehettek vele. Mióta a harcok nem Kijevre koncentrálódnak, együtt tudnak lenni, de nem folyamatosan.

Ez ugyanakkor nem egyedi: az ukrán családok felét választotta szét a háború becslése szerint.

"A kapcsolatunkban most szünet állt be, ahogyan sok más ukrán családéban is. Várjuk, hogy ismét együtt lehessünk" - fogalmazott.

Hozzátette, ő és mások is apróságokban igyekeznek örömüket lelni: egy Borodiankáról készített fotóhoz hasonlította saját lelkiállapotát. A képen teljesen megsemmisített, lebombázott lakások találhatók, egyetlen ép dolog látható a fotón: egy szekrény.

"Olyan vagyok, mint az a szekrény Borodiankában. Próbálok túlélni" - mondta Zelenszka.

Nyitókép: CNN