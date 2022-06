Tokiói hőhullám: arra kérik a japánokat, kapcsolják le a lámpákat

Japánban hetek óta tartanak az áramellátás összeomlásától: hétvégén Tokióban 35 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, míg a környékbeli Iszeszaki városában 40,2 fokig melegedett fel az idő. Ez a valaha mért legmagasabb júniusi hőmérséklet az országban.

Júniust tekintik a nyár kezdetének hagyományosan, de a 30 fokosnál magasabb hőmérséklet szokatlan ebben az időszakban a BBC cikke szerint.

Veszélyes tartományba került a szektor

A Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium vasárnapi közleményében azt írta, hogy villamosenergia-többlettermelő kapacitása hétfő délutánra várhatóan 3,7 százalékig csökken Tokióban és nyolc környező prefektúrában. A stabil áramellátáshoz 3 százalékos puffertartományt vélnek szükségesnek.

A helyieket arra kérték, hogy délután háromtól kapcsolják le azokat a világítótesteket, amelyek használata nem nélkülözhetetlen: arra figyelmeztették őket, hogy a nagy hőségben a folyadékfogyasztásról ne feledkezzenek meg, és üzemeltessék tovább a légkondicionáló berendezéseket is.

A kapacitásbővítés nehézkes

Az áramszolgáltatók dolgoznak a kapacitásbővítésen, de a kiszámíthatatlanul alakuló hőmérsékletek miatt ez nem egyszerű. Ha az ellátásban zavar keletkezne, és hirtelen még jobban megugrana a kereslet az elektromosságra, a 3 százalékos puffer alá kerülhet az ország kapacitástartaléka.

Az áramellátás tavasz óta problémás az országban: márciusban több atomerőmű működését fel kellett függeszteni egy földrengés következményeképp. Ezzel párhuzamosan több szénerőművet is bezártak a kibocsátáscsökkentés érdekében - ezek a lépések a növekvő kereslettel együtt szűkös energiaellátáshoz vezettek.

A hőség miatt sokan kerülnek kórházba

Júniusban a japán kormány már felkérte a háztartásokat arra, hogy takarékoskodjanak az árammal, amennyire csak tudnak.

Vasárnap délutánig 46 tokiói került kórházba hőguta gyanújával, egy 94 éves férfi pedig bele is halt ebbe az állapotba. Ausztráliában is hasonló takarékoskodásra kérték Új-Dél-Wales lakosait - ez a legnagyobb város, Sydney lakosságát is érinti.

